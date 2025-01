Update am Morgen: Heimatschutz in der Zeitenwende

Guten Morgen,

Ihr Auftrag: in Deutschland für Sicherheit sorgen, wenn Kampftruppen im Konfliktfall innerhalb von Nato-Verbänden an der Front stehen. Es geht um den Schutz der Zivilbevölkerung, in enger Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten; nicht nur im Verteidigungsfall, sondern auch in zivilen Notsituationen, etwa Naturkatastrophen.