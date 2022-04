Zum Beginn der Osterferien in acht Bundesländern erwartet der ADAC zahlreiche Staus. Der Ferienstart in acht Bundesländern und einigen Nachbarstaaten werde auf den Autobahnen in Ballungsräumen und den wichtigsten Reiserouten am Freitagnachmittag und Samstag zu teilweise starkem Verkehr führen. Die meisten Urlauber fahren in die Alpen, in südliche Länder oder zur Küste.