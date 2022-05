Update am Morgen : Wie lange ist Kiffen noch kriminell?

104: So viele Naturparks gibt es in Deutschland. Zusammen nehmen sie 28 Prozent der Fläche des Landes ein. Europaweit gibt es ca. 900 mit den Naturparks vergleichbare Gebiete. Heute ist der Europäische Tag der Parks. Er wird seit 1999 jährlich in allen europäischen Großschutzgebieten gefeiert. Am 24. Mai 1909 wurden in Schweden die ersten neun Nationalparks in Europa gegründet.