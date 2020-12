Am Freitag zeigt sich die Sonne nur im Südosten länger. Im Südwesten und in einem schmalen Streifen nach Norden hin möglicherweise bis an die Elbe, fällt etwas Regen, im Bergland Schnee. Vielerorts ist mit Glätte zu rechnen. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge nach. Im Westen weht ein böiger Wind, an den Küsten und auf den Bergen stürmisch. Der Föhn an den Alpen macht sich bis in einige Täler mit stürmischen Böen bemerkbar. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 1 Grad im Fichtelgebirge und 9 Grad am Niederrhein und in den Föhntälern.