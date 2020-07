Wer wird's - Laschet, Spahn, Söder? Die Union muss die Frage beantworten, ob ein CSU-Chef, auch ein frisch zur Mitte gewendeter, überhaupt zum bundesweit erfolgreichen Kandidaten werden kann. Wie sehr Söder Merkels Nähe sucht und sich - gerade in der Corona-Politik - als ihr Erbe darstellt, ist jedenfalls ein deutliches Signal, nicht nur an immer noch Merkel-begeisterte Wählerinnen und Wähler, auch an die CDU.