Meuthen will nicht mehr für den AfD-Vorsitz antreten: Das schreibt Meuthen in einem Rundschreiben, das er am Montag an die Mitglieder der Partei verschickt hat. Er habe sich nach "sorgsamen und in vielen intensiven Gesprächen" dazu entschieden, nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Bundessprecher zu kandidieren.