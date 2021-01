heute beginnt die Woche, in der die CDU ihr Gesicht für die Nach-Merkel-Ära bestimmt - schon wieder. Sie erinnern sich: 2018 gab es den Plan zum geordneten Übergang von Kanzlerin zu Kanzlerkandidatin. Das hat in etwa so gut geklappt wie die geordnete Machtübergabe in Washington vergangene Woche, nämlich gar nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer schmiss hin, nachdem die Partei ihr spätestens bei der Thüringen-Wahl endgültig demonstriert hatte, wie wenig sie bereit war, ihr geschlossen zu folgen.