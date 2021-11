Und nun, im Dezember 2021, steht der nächste Machtkampf um die Parteispitze an. Mit dabei sind wohl zwei alte Bekannte - so viel Tradition muss sein - und ein "neues" Gesicht: Helge Braun. Sein CDU-Kreisverband Gießen will den Noch-Kanzleramtschef heute Abend formal nominieren. Am Morgen kam ihm Norbert Röttgen zuvor und stieg offiziell ins Rennen um den Vorsitz ein.