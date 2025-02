Update am Morgen: "Business as usual" nach dem "Dammbruch"?

Wie geht es nun weiter für Kanzlerkandidat Merz und seine CDU? Heute steht erst einmal der Wahlparteitag in Berlin an. Und dort sieht alles nach "Business as usual" aus. Denn in dem zu verabschiedenden " Sofortprogramm " hält die Partei an ihrem aktuellen Migrationskurs fest - samt dauerhaften Grenzkontrollen, Zurückweisungen an den Grenzen und dem gescheiterten "Zustrombegrenzungsgesetz".