Der Fernsehfilm "Ich werde nicht schweigen" widmet sich einem der vielen dunklen Kapitel der deutschen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte: sogenannten "Heil- und Pflegeanstalten", in denen Ärzte und Pfleger Verbrechen an psychisch kranken Menschen verübten. In dem Film spielt Nadja Uhl eine Frau, die in den Fünfzigerjahren versucht, sich nach dem Aufenthalt in einer solchen Einrichtung zurück in die Gesellschaft zu kämpfen. (Sehen Sie den Fernsehfilm noch bis Ende November in der ZDF-Mediathek)