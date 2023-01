Update am Abend : China und das Corona-Déjà-vu

Aber was heißt das für uns? Darüber diskutiert man im Moment in Brüssel: Die EU will einen einheitlichen Umgang mit der verschärften Corona-Lage in China erreichen. Einige Länder sind schon vorgeprescht und fordern von Einreisenden aus China wieder einen Corona-Test. In Peking ist man deshalb empört und droht mit "Gegenmaßnahmen" - eine absurde Vorstellung eigentlich, wenn man bedenkt, dass in China Einreisende mehrere Jahre erstmal in Quarantäne mussten, bevor sie sich im Land bewegen konnten.