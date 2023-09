Update am Abend : Lost and Found

Assistenzarzt Adam Kay steht ständig unter Stress: Überbelegte Betten und Personalmangel gehören in der Klinik in der er arbeitet, zum Alltag. Zudem muss er auch noch sein Privatleben managen - das fast noch schwieriger ist, als sich jeden Tag mit Großbritanniens Gesundheitssystem rumzuschlagen. Die britische Dramedy-Serie "This is going to hurt" basiert auf den Erfahrungen des echten Arztes Adam Kay. (sieben Folgen, je rund 45 Minuten)