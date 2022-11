Update am Abend : Ja, diese verflixte Weltlage

So weit, so klar. Ebenso klar das große Aber: Abhängigkeiten, Einflussnahmen, Erpressbarkeit, Hafendeals, Menschenrechtsfragen, überhaupt das Für und Wider der Reise ... etwas vergessen? Ach ja - wer noch so alles hätte mitfliegen können. Klimapolitiker vielleicht? So zwei Tage vor der Klimakonferenz? Ja, okay, die Weltlage. Und der Kanzler selbst hatte im Vorfeld erklärt, das Thema stehe auch auf seinem Zettel. Klang irgendwie nach "auch". Immerhin vereinbarten er und Ministerpräsident Li Keqiang eine vertiefte Zusammenarbeit beim Klimaschutz (Kein Fun-Fact: Laut Expertenrat droht auch Deutschland, seine Klimaziele zu verfehlen).