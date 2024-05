Update am Morgen: Wie Peking Muslime in Xinjiang unterdrückt

Guten Morgen,

"Wir müssen uns klar machen, dass das, was in Xinjiang passiert ist und auch nach wie vor ja passiert, die größte Masseninternierung einer ethno-religiösen Minderheit seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt," sagt Adrian Zenz. Laut dem Xinjiang-Forscher sitzen bis heute Zehntausende Uiguren und Kasachen in Xinjiang langjährige Haftstrafen ab oder sind in Zwangsarbeit.