Update am Morgen : Wie halten wir’s mit China?

Genauso wie in Dresden an Robert Habeck und Annalena Baerbock, die dort am Nachmittag den Chiphersteller Infineon besuchen. Der Termin passt so perfekt zum Tag der China-Strategie, dass man meinen könnte, er sei als eine Art eigene Pressekonferenz der grünen Minister geplant worden. Das Dax-Unternehmen machte 2021 38 Prozent seines Umsatzes in China. Wo also ließe sich besser über das strategische Ziel der Bundesregierung sprechen, das sogenannte "De-Risking" - den Abbau vom Risiko der Abhängigkeit, ohne die Beziehungen zu Deutschlands wichtigstem Handelspartner zu kappen?