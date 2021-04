Memento mori



Ein Mensch, von Arbeit überhäuft,

indes die Zeit von dannen läuft,

hat zu erledigen eine Menge,

und kommt, so sagt man, ins Gedränge.



Inmitten all der Zappelnot

trifft ihn der Schlag, und er ist tot.

Was grad so wichtig noch erschienen,

fällt hin: Was bleibt von den Terminen?

Nur dieser einzige zuletzt:

Am Mittwoch wird er beigesetzt -

und schau, den hält er pünktlich ein,

denn er hat Zeit jetzt, es zu sein.