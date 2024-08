Update am Morgen: Wie Solingen den AfD-Wahlkampf anfeuert

Auch deswegen ist ein schon heute anstehender Termin wichtig, nämlich in Dresden. Die Partei rechnet mit vielen Zuschauern; es soll ihre größte Veranstaltung dieses Wahlkampfes werden. Auch in Sachsen steht die AfD in den Umfragen sehr gut da. In der Landeshauptstadt treten neben dem sächsischen AfD-Spitzenkandidaten (der Mann heißt Jörg Urban) auch Alice Weidel und Tino Chrupalla auf.