Update am Abend: Warum sich schwule Fußballer nicht outen

null. So viele Profi-Fußballer in der Bundesliga haben sich während ihrer aktiven Laufbahn bisher als schwul geoutet. Zum heutigen Welttag gegen Homophobie hat ein früherer Jugendnationalspieler die Aktion "Sports Free" ins Leben gerufen und ein Gruppen-Coming-Out angekündigt - dämpfte die Erwartungen zuletzt aber bereits. Bis zum Nachmittag blieb die Aktion noch ohne Resonanz.

Wie viele homosexuelle Profis letztlich in der Bundesliga kicken, bleibt also weiter Tabu-Thema. Statistisch gesehen ist es fast unmöglich, dass ausschließlich heterosexuelle Cis-Männer in den Kadern der 36 Profi-Clubs (1. und 2. Bundesliga zusammengerechnet) - was etwa 800 Spieler ausmacht - stehen. Im Frauen-Fußball (der übrigens auch lange mit Vorurteilen und Klischees auf diesem Gebiet zu kämpfen hatte) oder anderen Sportarten ist es meist kein großes Ding mehr, sich als queer zu outen. Warum ist es im Männer-Fußball anders?

Wer, so wie ich, mehr als 30 Jahre lang als Amateurspieler auf Sportplätzen verbracht hat, weiß genau warum. In der schweißgetränkten Kabine trieft Testosteron. Es werden Sprüche gerissen, die von eigener Männlichkeit zeugen sollen. Homophobe oder auch frauenfeindliche Sprüche gehören oft dazu. Stärke zeigen, Schwäche ablegen. Homosexualität passt nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken.

Während dieser 30 Jahre bin ich auf keinen einzigen Mitspieler oder Gegner gestoßen, der sich als homosexuell geoutet hätte. Wundert mich das? Nein. Dieser Spieler hätte in der Kabine leider kein Leben mehr. Man kann davon ausgehen, dass viele von ihnen mit dem Fußball aufhören, bevor sie überhaupt ansatzweise auf dem Sprung in den Profi-Bereich sind.

Und auch dort sieht es oft nicht besser aus. Kürzlich wurden in Österreich drei Profis nach homophoben Gesängen im Anschluss an das Wiener Stadtderby mit Sperren belegt. Einer von ihnen wechselt im Sommer nach Bremen, ein anderer spielte bei Schalke und St. Pauli. Eine vertrauliche Atmosphäre für ein Coming-out schaffen solche Vorfälle selbst intern nicht. Geschweige denn nach außen.

Quelle: dpa

Und die Fans? Ein Großteil der Bundesliga-Clubs beherbergt inzwischen zwar queere Fan-Clubs, die auch mal sichtbar in die Choreo auf den Rängen eingebunden sind. In einem offenen Brief unterstützen zahlreiche Fangruppierungen Coming-Out-Pläne der Profi-Fußballer. Auf der anderen Seite tauchen auch dort gelegentlich queerfeindliche Banner auf.

Wie es nun weitergeht? Der Initiator der heutigen Aktion hofft, dass sein Aufruf nur ein Anfang sei. Und dann kommt es vielleicht so, wie es sich etwa Kult-Trainer Christian Streich wünscht: Ein Coming-out "sollte eine absolute Selbstverständlichkeit sein".

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Baerbock fordert Luftverteidigung für Ukraine: "Es reicht noch nicht aus" - Außenministerin Baerbock fordert weitere Unterstützung aus der EU für die Ukraine, am Rande des Europarats - für Baerbock die am meisten unterschätzte Institution Europas.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was darüber hinaus wichtig ist

Scholz redet Bundeswehr-Personalproblem klein: Bundeskanzler Scholz sieht in der Wehrpflicht-Debatte und bei den Personalproblemen der Bundeswehr "überschaubare Aufgaben". Damit verkennt er den Ernst der Lage - eine Analyse.

Slowakischer Premier Fico erneut operiert: Nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico haben Polizisten die Wohnung des mutmaßlichen Attentäters untersucht. Unterdessen ist Fico erneut operiert worden.

Weitere Schlagzeilen

