Was in Lars und Melanie in "Schlafschafe" erleben ist kein neues Phänomen. Verschwörungserzählungen gab und gibt es überall. Durch Corona geraten sie verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Was sind legitime Zweifel und was gefährliche Fantasien? Diese Frage stellt ZDFinfo in "Zwischen Wahn und Wahrheit - Die Macht der Verschwörungstheorien". Die Dokumentation geht Verschwörungserzählungen auf den Grund und deckt deren innere Mechanismen auf.