Update am Abend : Zusammenarbeiten oder untergehen

Doch auch wir in Europa spüren den Klimawandel bereits - und noch stärker die Menschen in anderen Teilen der Welt. Man denke an die verheerenden Überflutungen in Pakistan, von deren Ausmaßen Guterres sich vor Ort entsetzt zeigte. Oder an Hurrikan Ian, der die Küste Floridas Ende September traf. Hurrikans gibt es dort zwar öfter, die Stärke Ians war allerdings bemerkenswert. Ein weiteres Indiz für den Klimawandel, sagen Forschende.