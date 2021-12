8,35 von 100.000 Thüringern sind in den vergangenen sieben Tagen an oder mit Covid-19 gestorben - der Höchstwert in Deutschland. In Schleswig-Holstein waren es 0,79 - bundesweit am wenigsten. Zum Vergleich: In Thüringen sind 62,8 Prozent vollständig geimpft, in Schleswig-Holstein 72,9 Prozent. Die Forscher der Uni München sehen einen Zusammenhang zwischen Impfquote und Totenzahl als belegt an.