Dabei geht es vor allem darum, dass Versäumnisse nicht wiederholt werden. In den ersten Monaten der Pandemie war die Lage oft dramatisch. Die Hälfte aller etwa 9.400 Toten in Deutschland im Zusammenhang mit Covid-19 kommt aus dem Umfeld von Altenheimen. Die Pflegekräfte mussten überdies mit ansehen, wie einsam viele Menschen starben. Jedes Schicksal eine stille Katastrophe, still jedenfalls für die Welt da draußen. Und drinnen gab es in so manchem Heim auch Pflegemissstände, weil das Personal vollkommen überlastet war und die Angehörigen nicht wie ansonsten helfen konnten.