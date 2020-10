Es ist die achte Station auf dem Weg zur größten symbolischen Menschenkette der Welt: In Istanbul hat der Künstler Saype ein riesiges Landartgemälde auf einem Lastkahn geschaffen. Es ist Teil seines weltweiten Projekts "Beyond Walls". Alle dazugehörigen Bilder zeigen ineinander verschränkte Hände und sollen gegenseitige Hilfe und Vereinigung symbolisieren. Zuvor war das Motiv schon an sieben anderen Orten zu sehen – unter anderem in Paris, Berlin und Genf. Für seine biologisch abbaubare Malerei verwendet der Künstler Pigmente von Holzkohle, Kreide, Wasser und Milcheiweiß.