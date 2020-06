Schon mehrfach hat Schauspieler Hannes Jaenicke seine Bekanntheit eingesetzt, um auf bedrohte Tierarten aufmerksam zu machen. Heute Abend ist er "Im Einsatz für den Lachs". Seine Reise führt ihn an Orte, an denen es viel Lachs gibt - oder gab. Wie kommt der Lachs eigentlich oft auf unsere Teller? "Der Zuschauer merkt schnell, dass er keine Ahnung hat, was er da isst. Und auch nicht, was unser Lachs-Konsum für Konsequenzen hat", sagt Jaenicke im dpa-Interview über die Doku. 42 Minuten, bereits vorab in der ZDF-Mediathek, um 22:15 Uhr im ZDF