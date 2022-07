Update am Abend : Sommer, Sonne, Virenzeit

Heute wurde bekannt, dass ein Papagei am Wochenende in Werne Einbrecher in die Flucht geschlagen haben soll. Während die Bewohnerin schlief, versuchten bislang Unbekannte in ihr Haus einzudringen. Dabei scheinen sie von einem Papagei gestört worden zu sein, der "Hallo" und "Na du" sagen kann, hieß es von der Polizei in Unna.