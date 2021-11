Wahlkampf um CDU-Parteivorsitz beginnt: Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen: Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz stellen sich ab heute der Parteibasis vor. Den Auftakt macht Merz in einer Video-Schalte am Montagabend. Es folgen Röttgen am Mittwoch und Braun am Donnerstag. Am 1. Dezember stellen sich dann alle drei zusammen den Fragen der CDU-Mitglieder. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung werde am 17. Dezember vorgestellt. Falls eine zweite Abstimmungsrunde nötig sei, werde diese am 29. Dezember beginnen und bis zum 12. Januar 2022 dauern.