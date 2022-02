In den Bundesländern werden allerdings bereits Öffnungsschritte unternommen. In Bayern fällt die Sperrstunde in der Gastronomie, in Sport und Kultur werden mehr Zuschauer zugelassen, auch die Vorschriften für Friseure und andere körpernahe Dienstleister werden erleichtert. Im Vorfeld sprach Ministerpräsident Markus Söder bei den Corona-Beschränkungen von einem "Einstieg in den Ausstieg", der begonnen werden müsse. Zudem verkündete er, dass Bayern die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht umsetzen will.