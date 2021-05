Diese Nachricht soll der Österreicher Thomas Schmid an Kanzler Sebastian Kurz geschrieben haben. Vorher habe dieser ihm in einer Nachricht gesagt "Kriegst eh alles was du willst". Mutmaßlich ging es dabei um eine Position als Chef der Staatsholding ÖBAG. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kanzler Kurz (ÖVP) und seinen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage. Die ganze Geschichte sehen Sie hier im Video von "heute in Europa":