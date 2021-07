24 Filme stehen im Wettbewerb um die Goldene Palme: Heute beginnen die 74. Filmfestspiele in Cannes. Der Jury sitzt mit Spike Lee erstmals ein Schwarzer vor. Was es in Cannes allerdings nicht geben wird: Netflix-Filme. Die Festival-Regeln schreiben vor, dass die Filme für den Wettbewerb in französischen Kinos gezeigt werden müssen. Im Programm sind vier Filme von Regisseurinnen - so viele wie noch nie in Cannes. Doch bleibt das Festival damit weit hinter dem Anspruch anderer wichtiger Filmfeste zurück, für eine ausgeglichene Geschlechterverteilung zu sorgen.