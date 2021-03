Livemusik fehlt aktuell einfach. Bis es wieder große Konzerte gibt, wird noch einige Zeit vergehen. Für etablierte Künstler ist das ein Problem, Newcomern fehlt so aber jede Chance, sich in die Herzen und Ohren neuer Fans zu spielen. "Stay Live" will das ändern: hier treffen bekannte Musiker wie Bernd von den Beatsteaks oder Joy Denalane auf Künstler, die bisher weitestgehend unter dem Radar fliegen. Aufgezeichnet wird im SO36 in Berlin-Kreuzberg.