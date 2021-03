Dass sich Bund und Länder jetzt auf einen relativ einheitlichen harten Shutdown zu Ostern verständigt haben, liegt auch an ihrem Versagen in den vergangenen Monaten. Die Kanzlerin sprach in der Nacht von "sehr unkonventionellen Maßnahmen". Das Gegenteil ist richtig. Mit Isolation und Quarantäne hat man schon im Mittelalter die Pest bekämpft. Unkonventionell wären eine moderne Test- und Impfstrategie. Doch da haben Bund und Länder bisher versagt. Und das liegt auch am System.