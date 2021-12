die Corona-Lage in Deutschland bleibt weiterhin angespannt, doch womöglich gibt es Licht am Ende des Tunnels. Die Zahl an gemeldeten Infektionen war auch heute niedriger als in der Vorwoche, die Inzidenz sinkt zwar langsam, aber kontinuierlich. In den vergangenen Tagen wurde oft die Sorge geäußert, dass die sinkenden Zahlen womöglich ein Trugschluss seien, weil die Gesundheitsbehörden vor allem in den Hotspots mit dem Melden nicht hinterherkämen. Karl Lauterbach, eher eine mahnende Stimme in der Pandemie, glaubt aber, dass der Rückgang der Fallzahlen echt sei. "Die Lage stabilisiert sich langsam", schrieb der neue Bundesgesundheitsminister heute im Kurzbotschaftendienst Twitter: