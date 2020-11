Corona in Europa - die Nerven liegen blank: So hart uns der Teil-Shutdown in Deutschland vorkommen mag: Der Blick nach Europa zeigt, dass Deutschland in Sachen Corona immer noch deutlich besser dasteht als viele seiner Nachbarn. Dort gibt es verhältnismäßig mehr Infizierte, Kranke, Tote. Die Intensivstationen sind im Vergleich voller und die Corona-Maßnahmen härter.



US-Präsident Biden: Hoffnungsträger für den Iran? Unter US-Präsident Donald Trump hat sich die Isolation des Iran verschärft. Das Land leidet unter strengen Sanktionen. Könnte sich das nach seiner Abwahl ändern? Was denkt Irans Regierung über Biden?



EU will über Finanzpaket abstimmen: Vertreter der EU-Staaten stimmen über wichtige Beschlüsse zum langfristigen EU-Haushalt und zu den geplanten EU-Corona-Hilfen ab. Ungarn und Polen haben ein Veto angedroht.