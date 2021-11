Alaaf, Helau und alles, was dazugehört - die Karnevals-Session ist seit 11.11 Uhr offiziell eröffnet. Für mich als gebürtige Rheinländerin in Mainz ist das natürlich eine Institution. Ob es jetzt so gut ist, dass Tausende in den Karnevals-Metropolen zusammenkommen, sei mal dahingestellt. Aber die Grundgedanken des Karnevals sind für mich vor allem Herzlichkeit und Verbundenheit. Und die kann man auch jenseits des Alter Markes oder des Schillerplatzes leben, einfach so im Alltag.