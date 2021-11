Am Donnerstag fällt im Norden zeitweise etwas Regen. An den Küsten weht ein starker bis stürmischer Wind aus West bis Südwest. In der Mitte und im Süden ist der Himmel teils aufgelockert bewölkt, teils neblig-trüb mit etwas Nieselregen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 5 Grad im Bergland und bei längerem Nebel und 12 Grad in Schleswig-Holstein und an den Küsten.