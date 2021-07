Reportage im Abwasserkanal: Feuchttücher in die Toilette, Öl aus der Pfanne direkt in den Abfluss oder Essensreste im Klo hinunterspülen - all das kann dazu führen, dass anschließend Reparaturen in der Kanalisation notwendig werden. Die "ZDF.reportage" begleitet am Sonntag, 17.55 Uhr, "Kanalhelden" bei ihren "Arbeiten im Abwasser". Der Film von Nina Suweis steht vorab in der Mediathek zur Verfügung. (30 Minuten)