Hoffnung auf ein neues, freies Belarus: Am Sonntag steht die Präsidentschaftswahl in Belarus an. Alles andere als ein Sieg von Dauer-Präsident Alexander Lukaschenko wäre eine Überraschung. Regierungskritiker stehen einmal mehr unter Druck. Schauspieler Roman Tschitko erzählt über Einschüchterungen und den Wunsch, trotzdem weiterzumachen.