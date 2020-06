Sonne, Strand und Wellenrauschen: Viele vermissen in der Corona-Zeit vor allem das Meer? Dafür vermisst das Meer uns aber gar nicht: In der Krise haben sich die Weltmeere was Flugzeuge, Schiffslärm und -dreck angeht etwas erholt, aber langfristig in Gefahr sind sie trotzdem. Darum geht es beim heutigen "Welttag der Ozeane" - Hauptproblem bleibt auch in der Corona-Krise der Plastikmüll.