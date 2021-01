wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich ab morgen auf einen verbindlichen Corona-Test einstellen. Das Bundesgesundheitsministerium will so unter anderem die Ausbreitung von Virusmutationen eindämmen. Ab Donnerstag gilt deshalb Folgendes für Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben [welche Regionen dazu zählen, lesen Sie beim RKI]: