Irgendwann wird es vermutlich auch Elektroschrott. Aber vor 90 Jahren war es ein echter Fortschritt - der erste Elektrorasierer kam auf den Markt. Der ehemalige US-Soldat Jacob Schick hatte jahrelang getüftelt. In den 1910er Jahren war er in Alaska stationiert und hatte - der Legende nach - keine Lust, jeden Tag bei Minusgraden im vereisten See das Wasser für seine Nassrasur zu schöpfen. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete Schick eine Firma und brachte seinen strombetriebenen Bartschneider am 18.3.1931 in New York City in die Geschäfte.