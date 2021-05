Steinmeier strebt zweite Amtszeit als Bundespräsident an: Frank-Walter Steinmeier wird im Februar kommenden Jahres wieder für das Amt kandidieren. Das teilte der 65-Jährige heute im Schloss Bellevue mit. Deutschland stehe an einem Wendepunkt, so Steinmeier. In seinem Statement machte er auch auf die Folgen und Probleme durch die Corona-Krise aufmerksam. Die Pandemie habe tiefen Wunden gebracht: "Ich möchte dabei helfen, diese Wunden zu heilen."