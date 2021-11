Auf Arte gibt es heute eine hochkarätige Free-TV-Premiere: Die italienische Serie "Anna" spielt in einer Welt, in der ein Virus alle Erwachsenen getötet hat - und auch die Kinder trifft, sobald diese in die Pubertät kommen. "Anna ist eine Serie voller Gegensätze", schreibt kulturnews.de. "Wunderbar gefilmt und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, driftet die Handlung immer wieder ab in exzessive Gewalt, was umso brutaler wirkt, da die Gewalt von Kindern ausgeübt wird." (Sechs Folgen von je etwa 50 Minuten, heute ab 21:50 Uhr auf Arte und bis 10. Dezember in der Mediathek.)