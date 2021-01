Das Verschwinden von Peggy Knobloch ist einer der bekanntesten Kriminalfälle Deutschlands. Am 7. Mai 2001 verliert sich ihre Spur im oberfränkischen Lichtenberg. Es folgten Ermittlungsfehler und eine falsche Verurteilung. Bis heute gilt der Fall als ungelöst. In der sechsteiligen dokumentarischen Serie "Höllental" von Marie Wilke wird der Fall genau rekonstruiert. (Alle Folgen in der ZDF-Mediathek)