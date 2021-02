Zweites Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump beginnt: Die Demokraten werfen Trump Anstiftung zum Aufstand und Machtmissbrauch vor. Warum vermutlich keine Mehrheit für ein erfolgreiches Verfahren in Sicht ist, beschreibt Alica Jung, ZDF-Reporterin in Washington, in einem FAQ. Wie ein Amtsenthebungsverfahren funktioniert, erklärt das nachfolgende Grafikvideo: