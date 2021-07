eine schwere Explosion hat heute Vormittag Leverkusen und die Region erschüttert. Sie war so stark, dass sie auch noch viele Kilometer entfernt gemessen werden konnte. Nach dem Unglück in dem rund 480 Hektar großen Chempark war am Nachmittag eine Person tot geborgen worden, weitere werden noch vermisst. Mehrere Mitarbeiter wurden teils schwer verletzt. Die Ursache für die Explosion, bei der ein Tanklager mit Lösemitteln in Brand geraten war, blieb zunächst unklar.