Die Netflix-Serie "Das Damengambit" lässt Schach wieder trenden. Statt alter weißer Männer mit Brillen und Pfeifen spielt darin eine stilsichere, junge, geniale Frau ihre Gegner in Grund und Boden. Immer wieder hat das Strategiespiel eine wichtige Rolle in Film- und Fernsehegeschichte. Die Arte-Reihe "Blow up" beschäftigt sich in einer aktuellen Folge mit "Schach im Film" - ob in der Kult-Serie "The Wire" oder der schrägen Komödie "Austin Powers". (Zu sehen in der Arte-Mediathek)