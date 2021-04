Wer würde da nicht gerne aus der Großstadt fliehen und lieber Spaziergänge am Strand machen? Wer es sich in Frankreich leisten kann, zieht aufs Land. Wohlhabende Städter suchen und finden Wege, den Lockdown in ihren Wochenendhäusern zu verbringen. Der Unternehmensberater Michel Lacome lebt in Paris. Die nächsten Wochen aber verbringt er in seinem Ferienhaus auf der Île de Ré an der Atlantikküste. "Ich denke an die, die in der Region Paris geblieben sind und in kleinen Wohnungen leben, zu mehreren auf 40, 45 Quadratmetern, und die nicht die Möglichkeit haben, einen so idyllischen Ort zu genießen“, sagt Lacome mitleidig.