Update am Morgen: Ein Virus hat die Welt verändert

Militärtransporter, die nachts Särge aus Bergamo fahren - die Bilder haben sich eingebrannt in das kollektive Corona-Gedächtnis. Heute vor genau fünf Jahren vermeldete Italien mehr Tote durch das Virus als das bevölkerungsreiche China. Die Pandemie war mitten in Europa angekommen. "Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst!", hatte da gerade Bundeskanzlerin Angela Merkel den Deutschen ins Gewissen geredet.

Ein Virus hat die Welt verändert - die Folgen und Fehler sind noch längst nicht alle aufgearbeitet. Fünf Jahre später sind ZDF-Korrespondenten noch einmal an die Orte gefahren, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind.

Zunächst natürlich nach Wuhan. "Die Regierung wusste es, warum verheimlichte sie es?", fragt Zhang Hai, den unser Team in China in den letzten Jahren immer wieder getroffen hat. Er ist einer der wenigen, die offen Kritik aussprechen. Sein Vater infizierte sich im Krankenhaus und starb. Chinas Machthaber reagierten spät, verschwiegen zu lange das Ausmaß. Und auch der Ursprung des Virus ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Westliche Geheimdienste halten einen Laborunfall für wahrscheinlich. Chinas Regierung mauert. Und versucht, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Zhang Hai saß ein Jahr und drei Monate im Gefängnis.

In Italien besuchen wir noch einmal eine Krankenschwester in Cremona, in der Nähe von Bergamo. Die traumatischen Erinnerungen von damals begleiten Carla Maestrini noch heute. Die Pandemie hat ihr Leben verändert:

Auch New York, die Stadt, die angeblich niemals schläft, stand damals still. Bilder von Massengräbern und Kühllastern voller Leichen schockierten die Welt. "Sie werden sich daran erinnern, dass Präsident Donald Trump vorhersagte, dass die Covid-Krise bis Ostern vorbei sein würde. Das war genau das Falsche," sagt Bill de Blasio, der damalige Bürgermeister von New York City. Psychologisch habe Corona die amerikanische Psyche auf eine Weise erschüttert, die die Große Depression Anfang des vergangenen Jahrhunderts harmlos erscheinen lasse. De Blasio sieht auch die Gegenwart kritisch: Die Lehren aus Covid würden unter den Teppich gekehrt. Im auslandsjournal schauen wir genau nach.

