Baerbock trifft schwedische Amtskollegin: Außenministerin Annalena Baerbock reist zu einer Abrüstungskonferenz nach Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt will die Grünen-Politikerin an Beratungen der sogenannten Stockholm-Initiative teilnehmen, in der sich seit 2019 insgesamt 16 Länder für atomare Abrüstung einsetzen. Die Staaten besitzen keine Atomwaffen. Baerbock will in Stockholm auch ihre schwedische Amtskollegin Ann Linde treffen. Dabei dürfte es auch um den Ukraine-Konflikt und die angespannte Lage an der russisch-ukrainischen Grenze gehen. Schweden hat derzeit den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).