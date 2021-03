Gedenken an Terroranschläge von Brüssel: Vor fünf Jahren gab es in der belgischen Hauptstadt mehrere Selbstmordanschläge mit insgesamt mindestens 35 Toten. Am Flughafen sprengten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft, ein weiterer eine Stunde später in einer Metrostation im EU-Viertel.